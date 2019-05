Inmet prevê chuvas fortes à noite, na capital

O Instituto de Meteorologia (Inmet) prevê que o tempo em Campo Grande ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do dia nesta sexta-feira (3).

Ainda de acordo com o Inmet, deve chover forte na capital sul-mato-grossense. A temperatura máxima deve chegar a 26ºC e a mínima deve ficar em 19ºC. A umidade relativa do ar máxima fica em 90%.

Para o estado, o instituto prevê temperatura máxima de 30ºC e mínima de 19ºC. O tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do dia.

Nas regiões oeste e nordeste, choverá forte em pontos isolados.

