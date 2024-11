Inmet prevê pancadas de chuva isoladas nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê clima instável, com variação de sol entre nuvens e possibilidade de chuva nesta quinta-feira (28), em Campo Grande.

Capital deve ver ventos moderados com rajadas de ventos ocasionalmente, a possibilidade de chuva isolada aumenta no decorrer do dia, com maior probabilidade de ocorrer durante a noite.

A temperatura mínima pela manhã e a noite chega a 24°C e não deve ultrapassar os 32°C.

