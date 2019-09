Inmet prevê possibilidade de chuva na capital nesta quarta-feira

O tempo amanhece parcialmente nublado nesta quarta-feira (4), na capital, com possibilidade de chuva isolada, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet prevê que máxima pode chegar a 33ºC para Campo Grande e mínima de 17ºC. A umidade do ar fica acima dos 40%.

Para o interior do estado a previsão é de clima nublado com possibilidade de chuva no Leste e Sul com ventos fracos, máxima pode chegar a 37º e mínima a 13°C.

