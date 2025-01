Inmet renova alerta de chuvas intensas para todo o MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou para este sábado (18) o alerta de chuvas para Mato Grosso do Sul, que desta vez cobre todo o Estado, com destaque para 54 municípios, incluindo Campo Grande, que podem enfrentar fortes tempestades ainda hoje.

Para os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina, o órgão alerta para chuvas de 100 mm/dia, que pode vir acompanhada de rajadas de vento de até 100 km/h.

Nestes municípios, o alerta aponta para a o risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para os demais municípios do Estado a previsão é de chuva de até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar aos 60 km/h e um baixo risco de danos causados pelas chuvas.

O Inmet recomenda que a população não procure abrigo debaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica, e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem vir a cair devido a intensidade dos ventos.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

