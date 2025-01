Inmet tem alerta de chuvas fortes em todo o Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, neste sábado (4), para a possibilidade de chuvas intensas em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com ventos que podem chegar aos 60 km/h.

Segundo o órgão, existe a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h, com um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O órgão recomenda que a população evite procurar abrigo debaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica, e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser derrubadas devido à intensidade dos ventos.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

