Inmet volta a renovar alerta e mantém MS na rota de chuvas intensas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o seu alerta de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul neste domingo (29). A situação classificada como 'perigo' abrange todas as regiões do Estado e as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento.

O comunicado explica que no final do dia, as chuvas poderão atingir até 50 milímetros e os ventos podem alcançar mais de 60 km/h.

Além disso, existe a possibilidade ainda de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Mato Grosso do Sul passa por uma pequena instabilidade no clima, associada também a uma passagem de frente fria formadora de nuvens mais carregadas, que acabam provocando a chuva, também aliada ao intenso calor que faz no Estado.

Neste domingo, por exemplo, Campo Grande amanheceu com o dia mais fresco, porém com o passar das horas, a temperatura foi aumentando consideravelmente e o tempo ficando abafado.

A tendência é que o clima permanecesse nessa situação no começo da semana, podendo encerrar o mês de outubro com chuva. Porém, essa mudança não impactará diretamente nas temperaturas, mantendo assim, um média de calor de mais de 30°C em diversa regiões.

