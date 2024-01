Inpe dá recomendações sobre como se proteger de raios durante tempestades

Após oito pessoas serem atingidas por um raio na Praia da Vila Caiçara, em Praia Grande (SP), no último sábado (20), o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) orientou a população sobre como se proteger de raios durante tempestades.

Em reportagem da Agência Brasil, o Elat faz uma série de recomendações, como evitar ficar dentro da água durante a tempestade, evitar caminhar em áreas descampadas e evitar se abrigar embaixo de guarda-sol, tenda, quiosque ou árvores, já que um raio atingindo algum desses objetos ou estruturas também atingirá quem estiver por perto.

O órgão também orienta que a pessoa procure abrigo, como em veículo não conversível, com portas e vidros fechados e evitando contato com a lataria. Em casas, apartamentos ou qualquer tipo de construção, é recomendado que se mantenha uma certa distância da rede elétrica, telefônica e hidráulica, além de portas e janelas de metal, que podem servir de condutoras para descargas elétricas.

Caso haja necessidade, um local ideal para se abrigar são metrôs ou túneis. Caso não tenha como se abrigar, a orientação é se afastar de qualquer ponto mais alto e de objetos metálicos, manter os pés juntos, se agachar, evitar ficando deitado, e aguardar a tempestade passar.

Mato Grosso do Sul é um dos estados com mais mortes mortes por raios

Segundo um levantamento do Elat, divulgado em novembro do ano passado, o Brasil registrou um total de 835 mortes na última década, e Mato Grosso do Sul aparece em 7º lugar entre os estados com mais mortes por descargas elétricas no período.

No total, Mato Grosso do Sul registrou 44 mortes por raios durante o período observado pelo levantamento, o que equivale à 1,76 morte por ano por milhão de habitantes.

O levantamento também aponta que houveram 338 óbitos de gado em decorrência de descargas elétricas atmosféricas no período.

