Clima

Instabilidade no clima pode voltar neste domingo em MS com ajuda de frente fria

Podem ocorrer chuvas e até tempestades acompanhadas de descargas elétricas

08 fevereiro 2026 - 08h10Luiz Vinicius
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul   (Luiz Vinicius)

O clima de instabilidade em Mato Grosso do Sul pode voltar a ser frequente a partir deste domingo, dia 8, quando uma frente fria pode trazer novamente as chuvas que aconteceram ao longo dos primeiros dias de fevereiro.

A previsão indica tempo com sol no início do dia, porém, ao longo do período, deve ocorrer aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa instabilidade atmosférica está associada ao avanço de uma frente fria, aliado à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

