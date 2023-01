Instabilidade permanece e dia será de sol com chuva a qualquer momento em MS

A quarta-feira (11) promete ser de mais instabilidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de sol e pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) isso ocorre devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Na Capital são esperadas mínima de 22º e máxima de até 27ºC, a previsão indica que terá sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos nublados e chuva a qualquer hora. Em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima pode chegar aos 29°C.

As chuvas variam de intensidade moderada a forte e, localmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã registra temperatura mínima de 20°C e máxima de até 27°C. Nas regiões norte e bolsão, as mínimas variam entre 21/22°C e as máximas ficam entre 29/31°C. Três Lagoas terá sol e aumento de nuvens de manhã, e as pancadas de chuva chegam à tarde e à noite.

Em Corumbá e Aquidauana, as mínimas serão de 22/24ºC e máximas atingem os 30°C. Os ventos atuam de norte/nordeste, com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Confira o mapa abaixo:

