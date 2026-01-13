Instabilidade permanece e meteorologia não descarta chuva em MS nesta terça

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul permanece durante essa terça-feira, dia 13, promovendo mais uma vez a presença de pancadas de chuvas e até temporais em algumas regiões. Porém, o sol também aparece ao longo do dia em boa parte do Estado.

Essa situação é provocada pelo aquecimento diurno e deslocamento de cavados, que aumentam consideravelmente a possibilidade de chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), s manhãs devem iniciar com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 28°C.

