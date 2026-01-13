Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Clima

Instabilidade permanece e meteorologia não descarta chuva em MS nesta terça

Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 28°C

13 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Instabilidade no tempo em Campo GrandeInstabilidade no tempo em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul permanece durante essa terça-feira, dia 13, promovendo mais uma vez a presença de pancadas de chuvas e até temporais em algumas regiões. Porém, o sol também aparece ao longo do dia em boa parte do Estado.

Essa situação é provocada pelo aquecimento diurno e deslocamento de cavados, que aumentam consideravelmente a possibilidade de chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), s manhãs devem iniciar com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 28°C.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
Chuvas seguem presentes e mantém instabilidade em MS nesta segunda-feira
Foto: Divulgação
Clima
Vídeo: Chuva na Capital marca passagem de ciclone extratropical em Mato Grosso do Sul
Foto: Sarah Chaves
Clima
Chuva e calor predominam neste domingo
Dia amanhece ensolarado
Clima
Previsão aponta instabilidade e chuva para este sábado
Previsão aponta primeiro ciclone extratropical de 2026
Clima
Previsão de ciclone extratropical coloca MS em alerta para chuvas e ventos fortes
Céu limpo em Mato Grosso do Sul
Clima
Sexta-feira deve ser marcada por misto de calor de 36°C e tempestades em MS
Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Tempo fica mais estável e chuvas são mínimas nesta quinta-feira em MS
Tempo amanheceu parcialmente nublado em Campo Grande
Clima
Nova rodada de temporal não está descartada para essa quarta-feira em Campo Grande
Avenida Três Barras ficou alagada e se transformou em um rio
Clima
VÍDEO - Campo Grande submersa: em minutos, temporal alaga ruas e enche córregos
Céu azul e poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Com ventania, clima continua ameno nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP