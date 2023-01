Instabilidade permanece e previsão é de mais chuva em MS

A instabilidade no tempo permanece em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (31), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica mais chuva para todo o estado, são esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 50 mm em 24 h.

Para a Capital, a temperatura varia entre 21°C e 27°C com possibilidades de chuva a qualquer momento. Em Corumbá, na região pantaneira, os termômetros variam entre 24°C e 29°C.

Em Dourados, a máxima deve atingir os 27°C, já em Ponta Porã a máxima é de 24°C, ambas as cidades existem a possibilidade de chuva.

A mudança do tempo é devido a grande disponibilidade de ar quente e úmido, aliado ao intenso fluxo dos ventos de noroeste, junto com um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo (laranja) de tempestades em todo o Estado. São esperadas chuvas moderadas e fortes acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

Confira o mapa com as previsões no estado:

