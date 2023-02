Instabilidade predomina e deve trazer mais chuva nesta quinta-feira

A instabilidade predomina nesta quinta-feira (22) em Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e temperaturas agradáveis em em todo o estado. Em Campo Grande, por exemplo, os termômetros variam entre 21°C e 28°C, com possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a chuva pode variar de fraca a forte e gerar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sul e Leste do Estado.

Em Ponta Porã a mínima prevista é de 19ºC, com máxima de 25°C. Já em Dourados a temperatura varia entre 20°C e 28°C, para as duas cidades a chuva pode chegar a qualquer hora do dia.

Confira a previsão completa abaixo:

