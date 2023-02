Instabilidade provoca mais chuva e queda de temperatura em MS

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul deve provocar mais chuva ao longo deste domingo (19) e também queda das temperaturas em algumas cidades, como Campo Grande.

Na capital sul-mato-grossense, a meteorologia indica tempo nublado e com enormes expectativas para a chuva. Porém, os termômetros também trazem outro fator, a queda na máxima indicando apenas 24°C.

Essa instabilidade no tempo é provocada por uma passagem de frente fria, que traz além das pancadas de chuvas mais frequentes, a diminuição das temperaturas.

Nas demais regiões do Estado, o tempo deve continuar instável, trazendo mais chuva, como na região sul do estado, onde a frente fria é mais atuante. As máximas não devem passar dos 25°C.

As mínimas nessas regiões estão mais amenas. Com a passagem da frente fria, muitas cidades estão marcando mínimas de até 17°C ao longo dos últimos dias. A instabilidade deve durar, pelo menos, até a quarta-feira de cinzas.

