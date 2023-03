Instabilidade se afasta e calor deve predominar em MS

Após alguns semanas de instabilidades, as chuvas darão uma pausa em Mato Grosso do Sul, dando lugar ao tempo firme e de muito calor nos próximos dias, conforme indicado pela meteorologia para essa segunda-feira (27).

As temperaturas devem ter registros acima dos 30°C, com probabilidade de chuva de intensidade fraca a moderada somente ao final do dia e de maneira rápida.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) de Mato Grosso do Sul, rajadas de vento e chuvas intensas são pouco prováveis, mas podem ocorrer em pontos específicos.

O Cemtec aponta que as temperaturas mínimas em Mato Grosso do Sul não passam dos 21°C, enquanto as máximas vão até os 36°C. Em Campo Grande, a variação deve ser dos 22°C aos 33°C.

Já nas regiões sul e leste, os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 34°C, enquanto no norte a variação prevista pelo Cemtec é de 22°C até 33°C.

Já os ventos, que atuam no quadrante leste, não ultrapassam os 50 km/h.

