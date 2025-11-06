Menu
Clima

Instabilidade segue em MS e temporais podem acontecer nesta quinta-feira

Por outro lado, algumas cidades estarão registrando calor com máxima de 35°C

06 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Sol entre nuvens em Campo GrandeSol entre nuvens em Campo Grande   (Vinicius Costa)

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul permanece e não está descartada a possibilidade de temporais acontecerem nesta quinta-feira, dia 6 de novembro. Embora a meteorologia indique essa previsão, o calor pode aparecer em algumas cidades também no decorrer do dia, com máximas de 35°C.

A previsão indica sol, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas. Além disso, podem ocorrer tempestades acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa configuração atmosférica está associada ao intenso transporte de calor e umidade em baixos níveis, associado ao deslocamento de cavados em vários níveis da atmosfera.

Além disso, a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão, deverão favorecer a formação e intensificação de instabilidades sobre o estado.

Estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 26-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 24-28°C e máxima entre 33-35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 32°C. 

