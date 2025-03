Ivinhema foi a cidade com maior acÃºmulo de chuva dos Ãºltimos quatro dias em MS

Com os últimos dias marcados por chuvas em Mato Grosso do Sul, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), divulgou o acumulado dos últimos quatro dias no estado, sendo que Ivinhema lidera com registro de 117,6 mm de chuvas.

Angélica e Fátima do Sul também registraram valores acima dos 100 milímetros. O estado se prepara para uma frente fria, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de instabilidades.

A Capital, Campo Grande, registrou chuvas constantes, mas de intensidade moderada nos últimos quatro dias, depois da última chuva torrencial que causou estragos, com queda de dezenas de árvores e de parte da ponte na Av. Sen. Filinto Müller, em frente ao Lago do Amor no dia 18 de março. Na ocasião, choveu em 24h, 62,4 milímetros, enquanto o esperado para o mês é 153 milímetros, conforme a Defesa Civil Municipal.

No entanto, nos últimos quatro dias, conforme relatório do Cemtec, foram 88,4 milímetros. Dourados e Camapuã registraram valores um pouco acima dos 73 milímetros.

Por outro lado, Aral Moreira, Maracaju e Coxim, tiveram os menores índices de chuva e juntas não somam 30 milímetros.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também