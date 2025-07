Já se recuperou da última? Temperaturas podem cair para 5°C em MS nesta semana

A aproximação de uma frente deve derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul durante o final de semana, principalmente entre sexta-feira (18) e sábado (19), com os termômetros marcando 5°C em algumas regiões do estado. Então se está com algum casaco sujo, a hora de lavar é agora!

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo começa a mudar a partir da noite de quarta e ao longo da quinta-feira (16 e 17), uma vez que esse avanço trará o aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões sudoeste e sudeste.

Apesar do vento gelado, os termômetros devem cair mesmo a partir de sexta, quando as temperaturas começam a ter mínimas entre 5 e 7°C. Enquanto isso, as máximas nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados não devem ultrapassar os 22°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 6°C e as máximas de 25°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem se manter entre os 12°C e os 31°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 10°C e máximas de 26°C. Os ventos, que ajudam a deixar o clima ainda mais frio, pode ultrapassar os 60km/h.

