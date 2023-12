Já tirou a roupa do varal? Tempestade chega a Capital, mas calorão deve persistir

Mesmo com uma onda de calor assolando Campo Grande, uma tempestade se forma no céu da Cidade Morena nesta sexta-feira (15), trazendo esperança para o campo-grandense que o clima talvez dê uma refrescada, nem que temporariamente.

A chuva, que veio acompanhada de rajadas de vento, já estava prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta para risco de tempestade em boa parte do Estado.

Segundo o órgão meteorológico, a previsão é de até 50 mm/dia, com ventos que podem atingir os 60 km/h, ocasionalmente ficando mais fortes durante rajadas.

Apesar da chuva, o órgão aponta para um baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Apesar disso, o cuidado durante a tempestade não deve ser descartado.

Recomenda-se que a população evite se abrigar debaixo de árvores, já que existe o risco de descarga elétrica. Também não é recomendado que se estacione próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, já que existe o risco de o vento derrubá-las.

Em caso de emergência, pode-se entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

Deixe seu Comentário

Leia Também