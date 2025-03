JD1TV AGORA: Tempestade chega com vendaval e deixa Capital 'debaixo d'Ã¡gua'

Com a segunda-feira (17) começando quente e abafada, muitos campo-grandenses esperavam que o dia na Capital seria marcado apenas pelo calor, mas para a alegria de muitos, a chuva chegou forte logo no início da tarde de hoje.

Essa chuva, no entanto, já era prevista pela previsão do tempo. Segundo o Climatempo, os moradores de Campo Grande poderiam esperar, ao longo da tarde, pancadas de chuva que podem ou não aliviar as altas temperaturas na cidade.

Apesar disso, a intensidade da chuva pegou muitos campo-grandenses de surpresa, que não esperavam a intensidade da chuva e dos ventos.

Em vídeo enviado por leitor ao JD1, gravado na Avenida Bom Pastor, é possível ver a intensidade da chuva, com ventos que chegam até mesmo a “levar embora” a água de calhas antes mesmo dela conseguir chegar ao chão.

Confira:

