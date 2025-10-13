JD1TV: Alagou aí? Chuva fez ruas virarem rios em Campo Grande

A chuva prometida desde sexta-feira (10) chegou com força em algumas regiões de Campo Grande durante a tarde desta segunda-feira (13).
Um dos pontos foi a região dos Bairros Monte Castelo e Coronel Antonino, onde ruas e avenidas foram tomadas pelas enxurradas causadas pelas fortes precipitações.
Em vídeos, compartilhados nas redes sociais como a página Campo Grande Mil Grau, é possível ver que até a Avenida Consul Assaf Trad, próximo ao Cemitério Cruzeiro, foi inundado.
Assista:
