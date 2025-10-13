Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

JD1TV: Alagou aí? Chuva fez ruas virarem rios em Campo Grande

Em vídeos, compartilhados nas redes sociais, é possível ver que até a Avenida Consul Assaf Trad, próximo ao Cemitério Cruzeiro, foi inundado

13 outubro 2025 - 16h52Brenda Assis     atualizado em 13/10/2025 às 17h15
A chuva foi forte nesta segundaA chuva foi forte nesta segunda   (Reprodução/Campo Grande Mil Grau)

A chuva prometida desde sexta-feira (10) chegou com força em algumas regiões de Campo Grande durante a tarde desta segunda-feira (13).

Um dos pontos foi a região dos Bairros Monte Castelo e Coronel Antonino, onde ruas e avenidas foram tomadas pelas enxurradas causadas pelas fortes precipitações.

Em vídeos, compartilhados nas redes sociais como a página Campo Grande Mil Grau, é possível ver que até a Avenida Consul Assaf Trad, próximo ao Cemitério Cruzeiro, foi inundado.

Assista:

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Envato
Clima
Chuvas e ventos fortes atingiram diversas regiões de Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado e fresco em Campo Grande
Clima
Com chuva no radar, MS pode ter frescor na temperatura nesta segunda
MS está sob alerta de tempestades
Cidade
Previsão de tempestades faz Energisa montar plano de contingência para MS
Tempo amanheceu levemente nublado
Clima
Domingo é de calor em MS, mas com risco de temporal por causa de frente fria
Céu azul, sem nuvens, indicam forte calor
Clima
Em meio ao calor, MS poderá ter tempestades por toda a parte no feriado
Céu com algumas nuvens, mas calor em Campo Grande
Clima
Sexta-feira terá calor de 38°C em MS, mas previsão segue indicando chuva
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Risco de chuva se mantém em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira
Gerado por inteligência artificial
Clima
Molhou o feriado: Tempestade intensa deve chegar em MS
Secretária e comissão durante audiência
Cidade
Vereadores cobram redução de despesas e execução de emendas em orçamento municipal de 2026
Dia amanheceu ameno em Campo Grande
Clima
Tempo ameno permanece e meteorologia não descarta chuva para MS nesta quarta

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado