Apesar das altas temperaturas registradas nesta sexta-feira (15) em Campo Grande, que está sendo afetada por uma onde de calor, uma tempestade chegou na Capital, com fortes ventos acompanhando a chuva. Em algumas regiões, os ventos intensos estão criando uma “mini-tempestade” de areia.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) havia apontado para a possibilidade de pancadas de chuva de rápida duração, com elas podendo ocasionalmente se intensificarem em certas regiões do Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe um alerta ativo para possibilidade de chuvas intensas em 43 municípios de MS, incluindo Campo Grande. A previsão é de chuvas que possam chegar até os 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar aos 60 km/h.

Em vídeo enviado ao WhatsApp do JD1 Notícias, moradora do Lagoa Park gravou a “mini-tempestade” de areia que acompanha a chuva desta sexta-feira. Em outro vídeo enviado à redação, é possível ver a intensidade dos ventos na região do Aero Rancho. Confira os vídeos:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também