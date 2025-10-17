Menu
JD1TV: Choveu aí? Tempo muda 'do nada' e pega campo-grandenses de surpresa

A previsão indica que MS está com instabilidade nesta sexta

17 outubro 2025 - 13h24Brenda Assis     atualizado em 17/10/2025 às 13h28

A chuva pegou todo mundo de surpresa durante o começo da tarde desta sexta-feira (17), em Campo Grande. 

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperadas tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, especialmente na região sul do estado. 

Ainda segundo a meteorologia, essa instabilidade está associada à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e ao intenso transporte de ar quente e úmido.

Muitos trabalhadores e moradores da cidade não se preveniram e acabaram ficando encharcados. 

E aí, está chovendo no seu bairro?

 

