JD1TV: Chuva chega acompanhada de ventos fortes e trovões na Capital

Trouxe o guarda-chuva? Uma tempestade, que chegou acompanhada de fortes ventos, chegou em Campo Grande na tarde desta segunda-feira (18), com raios e trovões também marcando presença.

A chuva já era prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, a tarde campo-grandense seria marcada por pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos e moderados, com rajadas podendo ser mais fortes.

Recomenda-se que a população evite se abrigar debaixo de árvores, já que existe o risco de descarga elétrica. Também não é recomendado que se estacione próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, já que existe o risco de o vento derrubá-las.

Em caso de emergência, pode-se entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

