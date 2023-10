JD1TV: Chuva chega em Campo Grande mesmo com calorão de quase 30°C

O céu claro e o dia ensolarado deram espaço para nuvens de chuva carregadas que chegaram fazendo o ‘dia virar noite’, durante o horário de almoço desta quinta-feira (19), em Campo Grande.

A previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo nas regiões sudoeste, sul e sudeste.

A instabilidade climatológica, muito comum essa época do ano, também pegou os campo-grandenses de surpresa na quarta-feira (18). Ontem, mesmo sem previsão, houve pancadas de chuvas intensa em algumas regiões.

Nesta quinta, a mudança veio acompanhada de trovoadas. Apesar disso, o Cemtec previu que as temperaturas na Capital devem atingir 36°C ao longo do dia.

Está chovendo na rua região? Mande fotos e vídeos para o WhatsApp do JD1, clicando aqui.

No Jardim Seminário, leitores registraram queda de granizo, junto com a chuva. Mas o medo de o calor continuar continua. “Tá muito quente, a gente precisa de uma chuva boa para dar uma amenizada nesse calor todo. Os ventos foram tão fortes aqui agora que derrubou uma moto, que estava no estacionamento”, disse Gabrielly Silva a reportagem.

Assista as imagens:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também