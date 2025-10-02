Menu
JD1TV: Chuva chega transformando dia em noite mais cedo na Capital

A previsão ainda indica mais possibilidades de chuva durante a noite com possível queda de granizo

02 outubro 2025 - 18h00Taynara Menezes
A previsão para esta noite é de pancadas de chuva, com muitas nuvens, possibilidade de queda de granizoA previsão para esta noite é de pancadas de chuva, com muitas nuvens, possibilidade de queda de granizo   (Foto: Taynara Menezes)
O tempo virou em Campo Grande no fim da tarde desta quinta-feira (2), e a chuva chegou acompanhada de céu carregado, rajadas de vento e sensação de que a noite chegou mais cedo. Por volta das 16h, o céu escureceu rapidamente e a cidade foi tomada por nuvens densas, anunciando o início de uma nova frente de instabilidade.

A previsão para esta noite é de pancadas de chuva, com muitas nuvens, possibilidade de queda de granizo e ventos moderados. A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima chegou a bater 33°C durante o dia, antes da virada no tempo.

A chegada da chuva também traz alívio para a baixa umidade que vinha atingindo o estado nos últimos dias. Outubro começou com tempo instável. No dia 1º, a chuva caiu ainda de madrugada em várias regiões da Capital, e agora volta a marcar presença no fim do segundo dia do mês.

A mudança repentina no clima é típica da primavera, quando dias de calor intenso podem terminar em temporais no fim da tarde. Além de derrubar as temperaturas, a chuva ajuda a melhorar a qualidade do ar, pressionada recentemente por um longo período seco e quente.

 

