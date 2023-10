JD1TV: Chuva de granizo é registrada perto da fronteira; tempestade segue para MS

Um vídeo enviado por leitor ao WhatsApp do JD1 Notícias mostra uma queda de granizo que assola a cidade de Rio Verde, no Paraguai, a 191 quilômetros da fronteira de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã.

Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe previsão de tempestade em parte da região Sudoeste do Estado, que pode vir acompanhada de ventos entre 60 km/h e 100 km/h, além da queda de granizo.

O órgão ainda alerta para a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

É recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores e nem estacione seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e se possível, desligue todos os aparelhos eletrônicos.

Em caso de emergência ou dúvida, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 e com o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.

Confira:

