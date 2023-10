JD1TV: Chuva retorna para aliviar calorão de quase 40°C em Campo Grande

No final da manhã desta quarta-feira (18), campo-grandenses foram agraciados com a chegada de uma chuva repentina que provocou alívio no calorão extremo que faz nos últimos dias na cidade, com os termômetros beirando os 40°C.

Vídeos encaminhados para a reportagem mostram que mesmo com o tempo ainda aberto, o aguaceiro chegou em tom intenso e provocou mudança no clima, deixando o tempo bastante nublado.

Regiões do centro foram as que mais receberam pancadas de chuva nas últimas horas, assim como São Francisco, Monte Castelo, Santa Fé, Vila Progresso e até Vila Glória.

Apesar da chuva rápida, mas refrescante, Campo Grande não tinha previsão de chuva, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que indicou a possibilidade apenas para as regiões sul, sudeste e leste do Estado.

Campo Grande terá mínima de 25°C e máxima de 37°C. Aliado às altas temperaturas, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%.

