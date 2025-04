JD1TV: Chuvinha de outono chega com 'tranquilidade' na Capital

Com cara de outono, a chuva chegou com ‘tranquilidade’ em Campo Grande nesta terça-feira (8), trazendo esperança para os campo-grandenses de um clima mais ameno durante o restante da tarde e noite.

Em vídeo enviado ao WhatsApp do JD1, morador da Mata do Jacinto filmou a chuva, que apesar de estar “calma”, veio em peso para garantir que tudo que estava seco ficasse molhado.

A chuva, no entanto, já estava prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Segundo o órgão, a passagem de cavados, aliado a disponibilidade de umidade, pode favorecer a formação de instabilidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também publicou um aviso, ativo para 78 dos 79 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, para a possibilidade de chuvas intensas, com até 50mm/dia e ventos que podem chegar até 60 km/h.

Confira a chuva:

