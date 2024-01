JD1TV: Corumbá e Ladário ficam "debaixo d'água" após tempestade

Fortes tempestades atingiram Corumbá e Ladário, cidades a 424 e 425 quilômetros de distância de Campo Grande, respectivamente, na tarde desta terça-feira (2), causando alagamentos em diversos pontos dos municípios.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, foram registradas várias ligações por meio do número 193 sobre alagamentos em diversos pontos das duas cidades. O Corpo de Bombeiros informou que todas as notificações estão sendo repassadas para as prefeituras das cidades por meio da Defesa Civil.

Em um vídeo, filmado em frente a uma loja da região central de Corumbá, é possível ver a rua alagada, com a água já submergindo mais da metade de alguns veículos e chegando até a altura das portas de algumas caminhonetes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para a região, porém, apontava para um baixo risco de alagamentos.

Confira imagens do alagamento em Corumbá:

