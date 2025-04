JD1TV: Em pouco tempo, ruas de Campo Grande alagam durante chuva forte

A manhã desta quinta-feira (24) começou com chuva em diversos bairros de Campo Grande, enquanto outras regiões apresentaram sinais de precipitação durante a madrugada. A previsão de tempo anunciava uma forte "chuvarada" ao longo do dia, e ela se concretizou. Em pouco tempo, diversos pontos da Capital registraram alagamentos.

Na Avenida Tamandaré, um morador registrou a água invadindo calçadas e até propriedades. Em alguns trechos, o nível subiu tanto que cobriu pneus de carros e motos.

Já na Rua Rio Grande do Sul, a força da enxurrada arrastou a água pelo centro da via, submergindo as calçadas.

O meteorologista Natálio Abrãao confirmou que no Bairro Carandá Bosque a chuva intensa provocou enchentes e inundações.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também