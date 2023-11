JD1TV: Fechou a janela vizinha? Chuva chega acompanhada de ventos na Capital

Confirmando a previsão do tempo, a chuva caiu em Campo Grande durante o começo da tarde desta terça-feira (14). Algumas regiões registraram trovoadas e até mesmo ventos fortes, como o bairro Santa Fé.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já havia sinalizado a possibilidade de tempestades aparecerem em algumas regiões, trazendo até granizo.

Apesar da chuva, o sol e o forte calor podem voltar com tudo. Em Campo Grande, as temperaturas máximas podem atingir os 37°C ao longo do dia.

O leitor do JD1 e psicólogo, Paulo Júnior, disse que estava trabalhando quando um trovão o assustou. "Estava muito abafado. Do nada começou a chuva e deu um clarão seguido de um estralo super alto. Levei um susto na hora".

