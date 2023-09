JD1TV: Mesmo com calorão, chuva "dá as caras" na Capital

Apesar da previsão de calorão, os campo-grandenses foram surpreendidos por uma pancada de chuva durante a tarde desta sexta-feira (22). Existem relatos de ventos em alguns pontos da Capital, intensificando a precipitação.

Praticamente toda a região central do Brasil está com alerta de ‘calor intenso’ ativo no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica que os termômetros podem chegar a 43ºC em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Leitores mandaram vídeos para a reportagem, mostrando a chuva ‘surpresa’ que caiu em Campo Grande. Assista:

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e rápidas em algumas regiões do Estado, com baixo volume, porém, as temperaturas ainda devem se manter altas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), Corumbá deve registrar máximas de 37ºC, Dourados devem bater os 36ºC e Três Lagoas verá os termômetros chegando em 39ºC.

