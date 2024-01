JD1TV: Morador amarra o carro para evitar que veículo seja levado em alagamento na Capital

Uma forte tempestade, que chegou acompanhada de ventania, atingiu Campo Grande no início da tarde desta quinta-feira (4), causando estragos e dificultando a vida do campo-grandense em diversas regiões da Capital.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, a tempestade, que durou cerca de 30 minutos, teve ventos de 84,5 km/h e 65,6 mm de chuva. Além disso, a temperatura caiu de 32,9ºC para 23,5ºC.

Estragos em bairros da Capital

Ao WhatsApp do JD1, leitores relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e água que chega na altura da cintura em algumas regiões da Capital.

Em diversos bairros da região norte da Capital, como Nova Lima, Anache e Vida Nova, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Já na região do Novos Estados, leitores informaram que houve alagamentos em vias, principalmente na Avenida Hiroshima, uma das principais da região. Também foi relatado queda de árvores e galhos e granizo na região.

Outro ponto afetado pelos alagamentos foi a Avenida Cônsul Assaf Trad, que tem pontos parcialmente submersos em água.

Encharcado, morador tenta impedir que a chuva leve seu carro embora. - Foto: Reprodução/WhatsApp JD1 Notícias

Em uma foto enviada por leitor, capturada no cruzamento entre as ruas do Livramento e Pelotas, no bairro Cruzeiro, é possível ver que a tempestade alagou boa parte da via, obrigando o morador de uma das casas a amarrar seu carro, para que o “mini-rio” formado pela chuva não leve seu veículo embora.

Os leitores também enviaram vídeos da tempestade ao JD1. Nos vídeos, o primeiro gravado na região do Moreninhas II e o segundo no Parque dos Novos Estados, é possível ver a força da chuva. Confira:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também