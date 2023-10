JD1TV: Morador registra fenômeno causado por tempo quente e seco na Capital

Moradores de várias regiões do Estado, incluindo Campo Grande, estão presenciando uma espécie de “fumaça” cobrindo o céu sul-mato-grossense. Mas ao contrário do que pode se pensar de primeira, que se tratar de um incêndio ou algo do tipo, é na verdade um fenômeno natural.

Em vídeo enviado por leitor ao JD1, um morador do Jardim Seminário, uma das áreas de grande altitude da Capital, flagra uma espécie de “nuvem” se aproximando das demais regiões de Campo Grande.

O meteorologista Natalio Abrão explica que esse fenômeno, na verdade, é normal e já esperado dado o atual cenário de altas temperaturas e baixa umidade do ar.

“Normalmente se ficarmos vários dias sem chuva, o solo perde água e a tendência é as temperaturas subirem, com as máximas ultrapassando os 32ºC, 33ºC, a pressão vai subindo e fortalecendo o bloqueio atmosférico no sul do Brasil, e sem nuvens, chuva e com a umidade relativa baixa, a tendência e criar a névoa seca”, explicou o meteorologista.

O meteorologista ainda destaca que essa névoa pode acabar sendo perigosa em alguns casos. “Reduz a visibilidade, fecha aeroporto e acaba se espalhando”, disse Natalio.

Confira vídeo do fenômeno:

