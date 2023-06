JD1TV: MS tem pior frio do ano e já registra duas mortes

A frente fria que derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul desde a segunda-feira (12) teve seu ‘pico’ mais intenso na madrugada de hoje (14), quando os termômetros registraram mínimas de 4,9°C em Ponta Porã, fazendo a sensação térmica chegar a -2,8°C na cidade. A noite mais fria do ano em Campo Grande ficou na casa dos 7,5°C, com a sensação chegando a 5°C.

Por conta do frio intenso, duas possíveis mortes por hipotermia foram registradas no estado, sendo uma em Campo Grande e outra em Ponta Porã.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que são previstas temperaturas mínimas entre 6-9°C e as máximas podem atingir valores de 16°C para a região sul do estado. Porém, pontualmente, podem ocorrer temperaturas mais baixas, com valores abaixo de 5°C.

Em Campo Grande, mínima entre 8-10°C e máxima de até 16°C. O avanço dessa intensa massa de ar frio favoreceu a queda significativa das temperaturas, podendo ser as menores temperaturas do ano até o momento.

Confira a previsão do tempo:

