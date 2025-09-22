Menu
JD1TV: Problema antigo! Ruas ficam alagadas após 'chuvinha' em Campo Grande

A falta de estrutura da cidade para ocasiões como essa foram criticados pelos campo-grandenses

22 setembro 2025 - 15h41Brenda Assis     atualizado em 22/09/2025 às 15h45
Vídeos mostram as ruas tomadas pela águaVídeos mostram as ruas tomadas pela água   (Foto: Reprodução/gamarradriver)

Mesmo com poucos minutos de chuva, alguns pontos de Campo Grande ficaram alagados na manhã desta segunda-feira (22). A falta de estrutura da cidade para ocasiões como essa foram criticados pelos campo-grandenses.

Inúmeros vídeos circulam na cidade mostrando ruas tomadas pela água, cena comum na cidade apesar do baixo volume de água, mas que mostram as tentativas de mascarar o problema fluvial de escoamento.

Em um dos vídeos, um motorista de aplicativo chegou a 'brincar' com a situação: "10 minutos de chuva! As ruas de Campo Grande:".

Previsão - Nas últimas horas, o sul de Mato Grosso do Sul foi atingido por chuvas e ventos fortes, conforme previsto pelos alertas emitidos anteriormente. A madrugada desta segunda foi marcada por instabilidade severa em diversos municípios, com destaque para a região de fronteira.

Em Laguna Carapã, as rajadas de vento chegaram a 104,4 km/h, ocorrendo em dois momentos distintos, colocando a cidade entre as mais afetadas. Em Naviraí, os ventos atingiram 86,4 km/h, acompanhados de 7,8 mm de chuva. Já Amambai registrou 44,8 mm de chuva e ventos de 81,4 km/h, enquanto Aral Moreira teve 50,4 mm de chuva e ventos de 85,3 km/h.

 

