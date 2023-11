JD1TV: Tá chovendo aí? Chuva chega com granizo e raios na Capital

A chuva finalmente chegou em Campo Grande nesta quarta-feira (8), e chegou com tudo. Com ventos que atingiram 51 km/h, o campo-grandense pode esperar uma trégua no calorão, que hoje foi responsável por marcar máxima de 38,4ºC na Capital.

Segundo o meteorologista Natálio Abrãao, a chuva veio acompanhada de trovoadas na Capital, com o registro de mais de 250 raios desde o início da tempestade.

Ele ainda destaca que o dia foi de calor em outras cidades do Estado. Em Miranda, a máxima foi de 40,4ºC, com sensação térmica de 44ºC. Em Água Clara, a máxima foi de 40,5ºC.

O vento forte não foi algo exclusivo da Capital, já que em Três Lagoas, a máxima foi de 38,5ºC, com ventos de 50km/h. Em Ribas do Rio Pardo, a máxima foi de 38,1ºC, com o registro de ventos de 55km/h.

Confira a cobertura da chuva na Capital:

