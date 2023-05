JD1TV: Tá chovendo aí? Chuva forte alaga região norte da Capital

Uma chuva forte castigou os moradores de bairros como Nova Lima, Columbia e Jardim Anache, localizados na região norte de Campo Grande na tarde desta terça-feira (9). A chuva de intensidade forte já estava prevista, uma vez que o tempo está instável devido a passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul.

Imagens encaminhadas ao JD1 Notícias mostram a Avenida Francisco Pereira Coutinho com uma forte enxurrada, que arrasta o que ‘vê pela frente’, como motos estacionadas.

Na Rua Jerônimo de Albuquerque, alguns carros e motos tentam passar pela correnteza, mesmo com o perigo.

Tá chovendo aí ou alagou sua rua? Mande fotos e vídeos para o WhatsApp do Jotinha através do (97) 9 9647-9098 ou clique aqui para acessar nosso canal.

Assista ao vídeo:

