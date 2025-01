JD1TV: Tá chovendo ai? Com alerta de tempestade, chuva chega para refrescar Campo Grande

Com alerta de tempestade ativo pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em praticamente todo estado de Mato Grosso do Sul, a chuva chegou em Campo Grande durante o final da manhã desta quinta-feira (2).

Leitores, que passavam pela rua Brilhante, seguindo sentido sul da cidade, relataram que a chuva chegou com força após toda a região ser tomada pelas nuvens carregadas, acabando com o sol quente.

Assista ao vídeo encaminhado para a reportagem: