JD1TV: Tempo "fecha" e chuva finalmente chega na Capital

Com uma semana marcada por calor, os campo-grandenses finalmente recebem uma folga das altas temperaturas no início da noite desta sexta-feira (29) com uma chuva acompanhada de ventos.

Segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço de uma frente fria oceânica, de fraca intensidade, poderia resultar em chuvas no Estado, situação que se concretizou na Capital.

Apesar de uma máxima de 33ºC durante o dia, a previsão é que as temperaturas possam chegar a 22ºC na Cidade Morena.

Confira vídeo da chuva, enviada por leitor do JD1:

Deixe seu Comentário

Leia Também