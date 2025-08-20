Menu
JD1TV: Temporal deixou rastro de destruição em cidades do sul de MS

Com fortes ventos, diversas árvores caíram, além de destelhamento e vários outros danos em propriedades

20 agosto 2025 - 09h24
Maquinários ficaram destruídosMaquinários ficaram destruídos   (Redes Sociais/WhatsApp/JD1 Notícias)

A meteorologia já havia avisado sobre a possibilidade de tempestade e vendaval em Mato Grosso do Sul. E no final da tarde desta terça-feira (19), a previsão havia se concretizado, deixando rastro de destruição em algumas cidades da região sul.

Alguns dos municípios atingidos foram Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, onde foram registrados rajadas de vento e queda de temperatura.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a preocupação da população com os estragos provocados.

As regiões mais afetadas foram as propriedades rurais, com árvores arrancadas pela raiz, casas destelhadas, galpões destroçados, maquinários agrícolas retorcidos, carro destruído por galhos e cercas derrubadas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou o alerta classificado como de perigo, traz a previsão de chuvas intensas, com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 km/h e 100 km/h, e até queda de granizo.

Os fenômenos podem causar queda de árvores, destelhamento de casas, danos em edificações, plantações e até alagamentos.

O alerta, que se iniciou nesta terça-feira, segue vigente para essa quarta-feira (20), com risco de mais temporal e ventos intensos em todo estado sul-mato-grossense.

