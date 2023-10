JD1TV: Ventania cria 'tempestade de areia' em Ponta Porã

Moradores do Distrito Itamarati, em Ponta Porã, registraram uma forte ventania com ‘tempestade de areia’ durante a tarde desta quinta-feira (19).

Nas imagens, gravadas em uma propriedade rural, é possível ver a quantidade de areia que os ventos levantaram. O morador mostra que o telhado chega a balançar e comenta que por conta da terra não consegue chegar a caminhonete, que está estacionada nas proximidades da casa.

Mais cedo, a cidade de Rio Verde, no Paraguai, a 191 quilômetros da fronteira de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, registrou queda de granizo com ventos fortes.

Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe previsão de tempestade em parte da região Sudoeste do Estado, que pode vir acompanhada de ventos entre 60 km/h e 100 km/h, além da queda de granizo.

Assista as imagens:

