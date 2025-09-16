Menu
JD1TV: "Virou o tempo", chuva volta a cair em Campo Grande após semanas de estiagem

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade 'perigo potencial' para o Estado

16 setembro 2025 - 09h36Sarah Chaves
Clima muda no Jardim SeminárioClima muda no Jardim Seminário   (Das ruas)

Apesar da estiagem em Campo Grande, de mais de 20 dias, moradores de alguns bairros da capital foram surpreendidos por pancadas isoladas de chuva nesta terça-feira (16). Foram registrados volumes leves nas regiões do Universitário, Santa Fé, Jardim dos Estados e bairros próximos, segundo relatos de moradores.

Conforme o boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), a capital sul-mato-grossense fechou o mês de agosto com apenas 20 mm de chuva acumulada, o que representa um desvio de -56% em relação à média histórica para o período (45,5 mm).

A seca se estende por diversas regiões do estado. Dos 55 pontos monitorados em agosto, 43 registraram volumes abaixo da média histórica, com destaque para Pedro Gomes, que teve um desvio negativo de -93%. Apenas 12 localidades superaram os níveis normais de precipitação, como Mundo Novo, que acumulou 97 mm, um desvio positivo de 36%.

A previsão do Cemtec aponta que o trimestre de setembro a novembro de 2025 deve apresentar irregularidade na distribuição das chuvas em Mato Grosso do Sul. A tendência indica que os volumes podem ficar abaixo ou acima da média histórica, a depender da região. 

Alerta de tempestade 

Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade “Perigo Potencial” válido para boa parte do Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, entre 10h e 23h59 desta terça-feira (16).

De acordo com o aviso, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo em pontos isolados. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica e danos estruturais.

Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

