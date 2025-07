Julho encerra com temperaturas subindo após passagem de frente fria em MS

Julho está no seu último dia e a meteorologia aponta para uma virada de mês com tempo estável, seco em alguns momentos, mas com aumento gradativo das temperaturas ao longo desta quinta-feira (31) em Mato Grosso do Sul.

Após a rápida passagem de uma frente fria, as manhãs ainda seguem com temperaturas amenas e uma sensação mais baixa que o natural. Porém, a tendência é que as máximas subam consideravelmente.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 30-34°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão.

Para as outras regiões do estado, as mínimas variam entre 10-15°C e máximas entre 25-27°C. E na capital, são previstas mínimas entre 13-15°C e máximas de até 29°C.

Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

