Julho registrou déficit de chuvas em todo Mato Grosso do Sul

O mês de julho de 2025 foi marcado por baixos volumes de chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul, conforme análise do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a precipitação acumulada ficou abaixo da média histórica em todas as regiões do estado, com totais mensais variando entre 15 e 30 milímetros.

A situação foi mais crítica no extremo sul do estado, onde se concentraram os menores acumulados. O levantamento aponta que dos 51 pontos monitorados, nenhum registrou volumes dentro da normalidade. A maior quantidade de chuva foi registrada em Aral Moreira, com 29,4 mm, ainda assim representando um desvio negativo de 31% em relação à média do período.

Em Campo Grande os índices também ficaram muito abaixo do esperado. Segundo os dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na EMBRAPA Gado de Corte, a precipitação acumulada no mês ficou 82% abaixo da média histórica (1981-2010).



O maior volume registrado entre os diferentes pontos de medição no município foi de apenas 9,6 mm, observado pelo pluviômetro do Cemaden, o que representa uma queda de 73% em relação à média para julho.

A análise das anomalias climáticas confirma a tendência de déficit hídrico em todo o território sul-mato-grossense, acendendo um alerta para possíveis impactos na agricultura, no abastecimento de água e em outros setores sensíveis às variações climáticas.

