Lá vem ela de novo! Frente fria derruba temperaturas nesta segunda em MS

O avanço de uma frente fria deverá provocar mudanças nas temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (30), com o declínio dos termômetros para abaixo dos dois dígitos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o fenômeno já estava atuando desde o domingo (29), principalmente na região sul do estado, provocando até mesmo chuvas.

Porém, agora, devido também ao deslocamento de cavados que favorecem a instabilidade, a chance de chuva aumenta, assim como a queda das temperaturas.

Estão previstas mínimas entre 8-12°C e máximas entre 13-19°C para as regiões sul e sudeste. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 11-14°C e as máximas entre 14-20°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-18°C e máximas entre 26-30°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 13-15°C e máximas de até 25°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

