Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana

Para os sul-mato-grossenses de plantão, um breve alerta: vai fazer bastante frio no fim de semana. E quem avisa é a meteorologia, que indicou que os termômetros poderão ficar na faixa dos 4°C ou até menos, dependendo da cidade.

Isso sem falar na condição da sensação térmica, onde poderá ser registrada sensações abaixo de zero, principalmente nas cidades consideradas de fronteira e região sul.

O informativo foi divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), anunciando a presença da frente fria para os próximos dias.

Mas é o Climatempo que explica a situação da nova frente fria, a 5° massa de ar polar neste ano. Segundo o sistema meteorológico, o fenômeno vai vir acompanhado de um ciclone extratropical, provocando as mudanças primeiramente no Sul e Sudeste do país na quinta-feira (7), mas se estendendo para o Centro-Oeste na sexta-feira (8).

Em relação a Mato Grosso do Sul, o Climatempo enfatiza que as mínimas estarão bastante geladas já na manhã de sábado (9), quando os termômetros vão estar em queda livre, podendo chegar a 4°C ou até menos.

Ainda conforme o sistema meteorológico, a atuação da 5° onda de frio será maior e pode ficar com cinco dias consecutivos, atuando principalmente na queda das mínimas.

"É importante frisar que desta vez muita gente irá sentir frio e por mais tempo novamente, mesmo com tardes ensolaradas", cita o Climatempo.

