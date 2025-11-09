Longe das tempestades, domingo pode ter predomínio do calor em MS

Enquanto alguns estados sofrem com tempestades e até tornados, Mato Grosso do Sul vê o clima ser diferente com a possibilidade do calor de até 34°C ser predominante neste domingo, dia 9 de novembro.

Essa condição é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco em grande parte do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens. Porém, nas regiões norte e nordeste, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Estão previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 17-20°C e máximas entre 29-34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 16-21°C e máximas entre 28-34°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também