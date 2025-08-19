Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Lula irá à Cúpula de Cooperação Amazônica e reforça parceria Brasil-Colômbia

Líderes de oito países amazônicos discutem ações estratégicas para a proteção da floresta e metas para a COP30

19 agosto 2025 - 12h23Sarah Chaves
Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva   (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para Bogotá, na Colômbia, na quinta-feira (21), para participar da V Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). A reunião, de nível presidencial, acontecerá na sexta-feira (22), na Casa de Nariño, sede e residência do presidente colombiano Gustavo Petro.

Além de Lula e Petro, a vice-presidente do Equador, Verónica Abad, e representantes de outros países amazônicos, como chanceleres, também estarão presentes no evento.

A Cúpula de 2023 reunirá os países da OTCA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo é consolidar os compromissos firmados na Declaração de Belém (2023), reforçar ações estratégicas para a COP30 e intensificar a cooperação regional, com foco na proteção da Amazônia, no bem-estar dos povos da região e na promoção da Amazônia na agenda global.

Encontros e Agenda

A programação presidencial de sexta-feira será dividida em dois momentos. Pela manhã, acontecerá o Encontro Regional Amazônico, com a participação de representantes da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais e acadêmicos, seguindo o formato dos "Diálogos Amazônicos" da Cúpula de Belém. À tarde, ocorrerá a reunião privada entre autoridades dos oito países amazônicos, seguida de um almoço e da assinatura da Declaração de Bogotá, documento central da iniciativa colombiana.

O embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, diretor do Departamento de América do Sul do Ministério das Relações Exteriores (MRE), destacou que a participação de Lula na Cúpula reforça o compromisso do Brasil com a construção de uma agenda estratégica para a Amazônia. "A Cúpula de 2023, em Belém, foi uma iniciativa do presidente Lula, que estabeleceu um conjunto de ações em diversas áreas. A Declaração de Belém contém mais de 110 parágrafos, abordando praticamente todas as questões da região", afirmou.

A Declaração de Bogotá terá ênfase na mudança climática e servirá para registrar consensos regionais, avaliar as ações implementadas desde a Cúpula de Belém e consolidar compromissos para a COP30, que ocorrerá na Amazônia. Durante a cúpula, o Brasil também apresentará uma proposta autônoma: o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Esta iniciativa inovadora de financiamento visa arrecadar US$ 125 bilhões e recompensar os países em desenvolvimento que mantêm suas florestas preservadas. O secretário Patrick Luna, chefe da Divisão de Biodiversidade do MRE, explicou que o TFFF será um fundo de investimento, e não uma doação, com empresas e países fazendo aportes que serão remunerados anualmente com uma taxa de mercado competitiva.

Reuniões Preparatórias

Antes da Cúpula, haverá reuniões preparatórias, incluindo a Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica (CCA) e a Reunião de Ministros das Relações Exteriores da OTCA. Nessas reuniões, serão alinhadas resoluções conjuntas e as bases da Declaração de Bogotá. Também ocorrerá um encontro do Mecanismo Amazônico de Povos Indígenas (MAPI), crucial para reafirmar compromissos e definir ações estratégicas rumo à COP30.

Esses encontros abordarão temas como o fortalecimento institucional da OTCA, aspectos financeiros e de governança, além da criação de grupos de trabalho em áreas como segurança pública, combate a ilícitos transnacionais, saúde, bioeconomia e a participação de povos indígenas.

Fluxo Comercial Brasil-Colômbia

A visita de Lula também reforça a parceria estratégica entre Brasil e Colômbia, estabelecida em abril de 2024. De janeiro a julho de 2025, o comércio bilateral entre os dois países alcançou US$ 3 bilhões. As exportações brasileiras somaram US$ 2 bilhões, enquanto as importações colombianas totalizaram US$ 1,1 bilhão, resultando em um superávit comercial de R$ 901,2 milhões para o Brasil. A Colômbia é o 23º maior destino das exportações brasileiras, com destaque para veículos automotores, farelo de soja, café não torrado e produtos das indústrias químicas.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Sol e calor predominam
Clima
Calor predomina e tempo segue bastante seco em Mato Grosso do Sul nesta terça
Céu azul e promessa de bastante calor em Campo Grande
Clima
Semana começa com sol intenso e calor acima dos 35° em MS
Sol deve predominar nos próximos dias
Clima
Bom para churras e piscina? Domingo terá sol e calor intenso em MS
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Fim de semana promete ser seco e com calor intenso de até 36°C em MS
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã
Clima
Calor se intensifica nesta sexta e MS viverá dias de secura 'quase extrema'
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
Saúde
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
CPMI sobre desvios no INSS será instalada na próxima semana, garante Alcolumbre
Clima
CPMI sobre desvios no INSS será instalada na próxima semana, garante Alcolumbre

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul