Lula irá à Cúpula de Cooperação Amazônica e reforça parceria Brasil-Colômbia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para Bogotá, na Colômbia, na quinta-feira (21), para participar da V Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). A reunião, de nível presidencial, acontecerá na sexta-feira (22), na Casa de Nariño, sede e residência do presidente colombiano Gustavo Petro.



Além de Lula e Petro, a vice-presidente do Equador, Verónica Abad, e representantes de outros países amazônicos, como chanceleres, também estarão presentes no evento.

A Cúpula de 2023 reunirá os países da OTCA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo é consolidar os compromissos firmados na Declaração de Belém (2023), reforçar ações estratégicas para a COP30 e intensificar a cooperação regional, com foco na proteção da Amazônia, no bem-estar dos povos da região e na promoção da Amazônia na agenda global.

Encontros e Agenda

A programação presidencial de sexta-feira será dividida em dois momentos. Pela manhã, acontecerá o Encontro Regional Amazônico, com a participação de representantes da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais e acadêmicos, seguindo o formato dos "Diálogos Amazônicos" da Cúpula de Belém. À tarde, ocorrerá a reunião privada entre autoridades dos oito países amazônicos, seguida de um almoço e da assinatura da Declaração de Bogotá, documento central da iniciativa colombiana.

O embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, diretor do Departamento de América do Sul do Ministério das Relações Exteriores (MRE), destacou que a participação de Lula na Cúpula reforça o compromisso do Brasil com a construção de uma agenda estratégica para a Amazônia. "A Cúpula de 2023, em Belém, foi uma iniciativa do presidente Lula, que estabeleceu um conjunto de ações em diversas áreas. A Declaração de Belém contém mais de 110 parágrafos, abordando praticamente todas as questões da região", afirmou.

A Declaração de Bogotá terá ênfase na mudança climática e servirá para registrar consensos regionais, avaliar as ações implementadas desde a Cúpula de Belém e consolidar compromissos para a COP30, que ocorrerá na Amazônia. Durante a cúpula, o Brasil também apresentará uma proposta autônoma: o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Esta iniciativa inovadora de financiamento visa arrecadar US$ 125 bilhões e recompensar os países em desenvolvimento que mantêm suas florestas preservadas. O secretário Patrick Luna, chefe da Divisão de Biodiversidade do MRE, explicou que o TFFF será um fundo de investimento, e não uma doação, com empresas e países fazendo aportes que serão remunerados anualmente com uma taxa de mercado competitiva.

Reuniões Preparatórias

Antes da Cúpula, haverá reuniões preparatórias, incluindo a Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica (CCA) e a Reunião de Ministros das Relações Exteriores da OTCA. Nessas reuniões, serão alinhadas resoluções conjuntas e as bases da Declaração de Bogotá. Também ocorrerá um encontro do Mecanismo Amazônico de Povos Indígenas (MAPI), crucial para reafirmar compromissos e definir ações estratégicas rumo à COP30.

Esses encontros abordarão temas como o fortalecimento institucional da OTCA, aspectos financeiros e de governança, além da criação de grupos de trabalho em áreas como segurança pública, combate a ilícitos transnacionais, saúde, bioeconomia e a participação de povos indígenas.

Fluxo Comercial Brasil-Colômbia

A visita de Lula também reforça a parceria estratégica entre Brasil e Colômbia, estabelecida em abril de 2024. De janeiro a julho de 2025, o comércio bilateral entre os dois países alcançou US$ 3 bilhões. As exportações brasileiras somaram US$ 2 bilhões, enquanto as importações colombianas totalizaram US$ 1,1 bilhão, resultando em um superávit comercial de R$ 901,2 milhões para o Brasil. A Colômbia é o 23º maior destino das exportações brasileiras, com destaque para veículos automotores, farelo de soja, café não torrado e produtos das indústrias químicas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também