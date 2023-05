Maio começa com tempo firme e máximas de 33°C em MS

Campo Grande e Mato Grosso do Sul iniciam o mês de maio com temperaturas elevadas, com os termômetros marcando 33°C. No entanto, para essa segunda-feira (1°), a meteorologia não descarta completamente a possibilidade de chuva isolada em algumas regiões do estado.

A tendência é que a semana seja de tempo firme, principalmente nesses primeiros dias do mês. Embora exista a previsão de chuva para a quinta-feira (4), essa data deve ser a única com chuva dessa primeira semana.

A capital sul-mato-grossense amanheceu com clima ameno, ventos um pouco mais intensos e gelados, mas as temperaturas marcaram 21°C. Nas próximas horas, a máxima deve se apresentar em 30°C e o dia ser ensolarado.

Nas demais regiões, como o sul do Estado, as mínimas estavam em 19°C e máximas podem chegar a 29°C em cidades como Naviraí, Amambai e Mundo Novo.

Já na região norte, é onde faz mais calor neste feriado. Em Coxim, por exemplo, os termômetros podem marcar 33°C ao longo dia com sol forte e sem qualquer possibilidade de chuva. No bolsão, Três Lagoas também se aproxima dos 30°C, após uma mínima de 17°C.

No Pantanal, clima ensolarado e máximas também na faixa dos 30°C, principalmente em Aquidauana, Corumbá e Miranda.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também